Vémola navíc obrátil list. Zatímco bezprostředně po rekordně rychlém triumfu nad Slovákem Pavolem Langerem komentoval výzvu směrem ke Kinclovi jako něco, co jeho sok nepřijme, nyní je jiného názoru. „Viděl jsem to malinko jinak. Když se nad tím zamyslím a do toho jsem se bavil s pár lidmi z gymu, tak on neměl štěstí na soupeře a nikdo tam pro něj moc není. Zápas s Čepem bude zajímavý, ale myslím si, že je na to čas. Třeba příští rok. I on bude chtít dokázat nemožné a to, že mě dokáže znovu porazit. Za mě je momentálně lepší, a abych dokázal, že jsem lepší já, tak ho musím porazit znovu,“ řekl Vémola na sociálních sítích.

A pokračoval. „Jsem přesvědčený, že to Kincl vezme. Znám Ondru Novotného, který má skvělé vyjednávací schopnosti,“ poukazuje Vémola na šéfa organizace Oktagon MMA. „Myslím, že si všichni uvědomujeme, že se můj konec neúprosné blíží. Bude to buď, nebo nikdy. Je to určitě největší fight, který můžeme udělat. Máme to 1:1, nic většího do O2 areny není. Velký zápas pro Oktagon, mě i Kincla. Kolem našeho zápasu byl největší hype, tuhle trilogii vezme. Byl bych velice překvapený, kdybych se pletl. Jsem ve sportu přes 30 let a mám na tohle docela dobrý odhad. Jsem si skoro jistý, že to vezme,“ zní přesvědčeně.

Pro duel s věčným rivalem je schopen upustit od květnového rozhodnutí, kdy sám tvrdil, že se nebude vracet do střední divize. „Vím, že jsem to říkal už předtím, ale nevěděl jsem, že zápas s Attilou se posune do léta a Michal Materla je zraněný. Nic jiného tu adekvátního není. A nechci zažít něco podobného, jako na Štvanici, kdy na mě lidi bučeli, že mám jednoduchého soupeře. V nejlepší desítce střední a polotěžké divize není krom Kincla nikoho, koho by mi dali a lidi by nebučeli anebo by neříkali, že se vybírám jednoduché soupeře,“ trápí Terminátora.

Kincla je přesto za jiné nabídky schopen dát stranou. „Kdyby mi někdo nabídl Pudzianowskiho, tak bych klidně Kincla smetl. Bral bych to všema deseti. Takové štěstí ale mít nebudu a fakt se nechci dostat do podobné situace, kdy lidi říkali, že mám slabého soupeře. Pokud máte někoho, jako je Mariusz Pudzianowski nebo Nate Diaz, který by mohl v O2 areně zaskočit, tak bych to za Kincla vyměnil z důvodu, že bych nemusel shazovat do 84,“ líbilo by se prvnímu Čechovi v slavné UFC.

Sny se mají plnit. Karlos Vémola se jel podívat na svoji odměnu za vítězství nad LangeremVideo : KTV

Nic není jasné. Kincl se může rozhodnout také pro duel se slovenským ranařem Čepem, který ho rovněž vyzval v rámci turnaje Oktagon 47. A pokud by prvně jmenovaný nemohl z nějakého důvodu titul obhajovat, na střet Vémoly s Čepem by zřejmě nedošlo. „Asi ne, nemám jediný důvod s ním zápasit. Je na začátku kariéry, je to skvělý kluk a raději si s ním potrénuji. Kvůli němu bych do 84 neshazoval, nedrží titul. Fakt jde jen o to, abych byl na konci kariéry dvojnásobný šampion. Kdyby to Kincl nevzal, zranil se nebo vypadl, tak bych s nikým jiným z 84 nešel, pokud by to nebyl titulový zápas. Raději s ním budu trénovat, protože je to tvrdý frajer. Má na to ale ještě dost času,“ myslí si Vémola.

34letý Kincl tak má před sebou klíčové hodiny, kdy se bude muset rozhodnout. „Nevybírám z dobré a špatné možnosti. Oba zápasy jsou dostatečně zajímavé a velké. To je nejlepší pozice, jak pro mě, Oktagon i fanoušky,“ svěřil se na sociálních sítích.