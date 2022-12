Špatné zprávy. Olympijský vítěz Krpálek promluvil o zranění, na Masters asi nepojede

Ve čtvrtek jste měl podstoupit vyšetření zraněného třísla, podle vašich slov to vypadá, že nedopadlo dobře. Máte pro fanoušky špatné zprávy?

Na vyšetření jdu až v pátek ráno, v noci jsem se teprve vracel z Tokia, doufejme, že to bude dobré.

Co napovídají vaše pocity, bolí a omezuje vás zranění hodně?

Tak bolí, ale trošičku se to zlepšilo. Od těch závodů se to dalo malinko do kupy. Nicméně je třeba s tím dál pracovat, protože před odletem do Tokia jsem s tím problémy měl. Bolelo mě to, omezovalo. Nicméně jsem si myslel, že to bude dobrý, že je to jenom natažený. Co jsem se bavil s profesorem Kolářem před odletem, tak říkal, že jsem si tam něco skřípnul u kyčelního kloubu, když jsem padal.

I proto jste se rozhodl v Tokiu nastoupit?

Proto jsem si řekl, že do závodu půjdu. Že mě to možná bude jen trochu bolet. V prvních dvou zápasech mě to však omezovalo tak, že jsem se rozhodl odstoupit. Že bude lepší dát se dohromady stoprocentně a být připravený na důležitější závody. Grandslam v Tokiu byl pro mě důležitý, i proto jsem tam chtěl jet a posbírat nějaké body do olympijské kvalifikace.

Jak to vidíte se startem na blížícím se Turnaji mistrů?

Pravděpodobně jsme tu účast odpískali. Turnaj mistrů se má konat za čtrnáct dní v Izraeli.

To je definitivní verdikt?

Máme to lehce otevřené, kdyby se to zranění dalo dohromady. Kdyby jsme se domluvili s profesorem Kolářem, že to není ohrožující, že si to zranění můžu zhoršit, tak bychom tam třeba jeli. To ukážou až následující týdny.

Kolik procent startu dáváte?

Rád bych dával co nejvíce, ale to se uvidí až po pátečním vyšetření. Doufám, že to nebude nic hrozného. Jen něco lehce nataženého, co mě bude omezovat pár dní, týden a pak to bude dobré.

Teď si tedy dáváte od sportu absolutní volno?