Vémola u výslechu na policii. Hrozí mu pořádný průšvih

Vypadá to, že Karlos Vémola bojuje úspěšně i neúspěšně se soupeři v oktagonu a podobně to má v poslední době i se zákonem. Podle extra.cz totiž krátce po porážce s Kinclem musel k výslechu na policii a dokonce v roli obviněného ve zmíněné kauze okolo shánění a vlastnictví tygřího mláděte, o níž Sport.cz informoval v polovině dubna letošního roku.

„V tuto chvíli mohu sdělit pouze to, že se případem zabýváme, ale v této fázi nemůžeme být bohužel konkrétnější. Informace sdělíme v okamžiku, kdy nám to okolnosti řízení dovolí," řekla tehdy serveru Novinky.cz mluvčí policie Vlasta Suchánková. Vyšetřování tedy potvrdila, ale detaily v dubnu neuvedla.

Nyní se zdá, že se věci okolo kauzy daly rázně do pohybu a extra.cz tvrdí, že se Vémola na policii rozhodl kápnout božskou. „Policajti na něj měli tak nabito, že mu nezbývalo, než 30. května naklusat na kriminálku a tam se přiznat. Uvedl, že i když původně jako hrdina házel vinu na kamaráda, opravdu on sám se vědomě dopustil de facto podvodu s falešnými papíry ve snaze legalizovat jedno zvíře. Přiznal i to, že to druhé předal dál," cituje eXtra.cz důvěryhodný zdroj blízký vyšetřování, jehož předchozí informace se zatím vždy potvrdily.