Zkrat boxerského trenéra má pokračování. Omluvil se, hrozí mu ale doživotní trest

O co se v případu jedná? Trenér Zygmunt po boxerském duelu svého svěřence Yuliana Pozdnjakova neudržel nervy na uzdě a fackou uhodil soupeře, který se bezvládně poroučel k zemi a upadl do bezvědomí. Vše nastartovala frustrace z koncovky duelu, kdy měl napadený boxer Tomáš Berger v reakci na pozdní údery rivala odstrčit. Klíčovou dohru vše mělo až během podání rukou. „Když jsem k němu ruku natahoval, tak od té doby si pamatuji víceméně jen obrazy ze sanitky,“ líčí na sociálních sítích Berger, jenž musel na vyšetření do nemocnice.

Chování kouče z gymu Cobra Plzeň odsoudili i nejlepší tuzemští boxeři. Pro Sport.cz se vyjádřili například Vasil Ducár, Lukáš Konečný nebo Zdeněk Pernica. Ve všech případech se jednání nesetkalo s pochopením a panovala shoda, že tento čin vrhá špatné světlo na sport. Po Bergerovi teď svou verzi toho, co se stalo, prezentoval na sociálních sítích i zmíněný trenér Zygmunt.

„Tohle video určitě není žádná omluva za můj čin. Absolutně to netoleruji a nepovažuji za správné. Jen bych vám chtěl říct pár skutečností, jak se to skutečně odehrálo,“ vyprávěl Zygmunt. „Při ukončení třetího kola, kdy zazněl gong, můj svěřenec dojížděl kombinaci. Přestal hned vzápětí po gongu. Obvykle zápas končí tím, že rozhodčí řekne stop a oba borci se zastaví a jdou do svého rohu. To se nestalo, stalo se to až poté,“ líčí.

Vrátil se také k soupeřově reakci po závěrečném gongu. „Podkopl mu nohy, strčil do zad a začal se vulgárně vyjadřovat vůči naší straně. Začala nějaká slovní hádka mezi oběma stranami,“ popisuje napjaté pozápasové chvíle. „Než bylo vyhlášení, tak se sebral a šel do mého rohu s gestikulací a vyjádřením: Co je vy ukrajinské svině? A napřáhl se rukou. Myslel jsem, že mě chce trefit. Ustoupil jsem krok dozadu a vyletěla mi dlaň. V žádném případě nebyl účel ho trefit,“ popisuje trenér původem z Ukrajiny.

Omluva vůči napadenému talentovanému boxerovi přišla. „Chtěl bych se ještě jednou omluvit Tomáši Bergerovi za své chování. Zároveň mu chci také říct, kdyby si odpustil to své vyjádření vůči mé straně a agresivní chování, tak by vůbec k incidentu nemuselo dojít,“ dodává.

Vyjádření a omluva k incidentu, který se stal na sobotní oblasti v boxu. Česká oblast boxu p.s. Posted by Mykola Zygmunt on Tuesday, October 10, 2023

Jednat začala také Česká boxerská asociace, která považuje incident ze sobotního turnaje za neomluvitelné selhání jedince. „Reakce trenéra, který má být svěřencům příkladem a vést sportovce k fair play jednání, je v rozporu s olympijským boxem a obecnými sportovními pravidly,“ stojí ve vyjádření ČBA. „Situaci vedení ČBA řeší od začátku, přestupek byl předán PČR i Disciplinární komisi ČBA. Výkonný výbor bude incident projednávat na svém čtvrtečním zasedání, již nyní se hovoří o návrhu o doživotní vyřazení z řad ČBA,“ stojí ve zprávě.