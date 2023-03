Adam Ťoupalík vyhrál na úvod cyklistické sezony závod Umag Trophy

Šestadvacetiletý Ťoupalík jel na Istrii aktivně celý závod. Do úniku se dostal už v prvním z pěti okruhů, a když jeho skupinu po sto kilometrech peloton dojel, vydal se mistr republiky z roku 2020 do dalšího úniku v posledním kole. Ve spurtu pak předčil své kolegy uprchlíky Jana Christena ze Švýcarska a Nizozemce Darrena van Bekkuma.

"Když nás 40 km před cílem dojeli, tak jsem si říkal, že se cítím dobře a nemuselo by to být ztracené. Naštěstí jsme všichni tři spolupracovali a taktizovat se začalo až tři kilometry před cílem. V úplném závěru rozjel spurt Švýcar a za ním Nizozemec. Já jsem si to nechal až na posledních 200 metrů a vyšlo to," uvedl Ťoupalík v tiskové zprávě Elkov-Kasper. Osmé místo obsadil Pavel Kelemen z druhého českého týmu ATT Investments.