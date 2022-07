Amatéři versus profesionálové! Cyklisty láká výzva do Jeseníků

Registrovat do závodu je možné online na stránkách závodu, nebo později na místě v den konání akce ráno, startovné je 700 korun. Počet startujících by měl dosáhnout čísla 250. Závodit se bude v kategoriích mužů M30 (1992 a mladší), M40, M50, M60, M70 (1961 a starší). Bojovat o finanční prémie a věcné odměny budou pochopitelně i ženy. Zde jsou vypsány kategorie A (1992 a mladší), B (1982-1991) a kategorii C (1981 a starší).