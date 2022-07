Cyklisté na Tour de France bojují nejen se soupeři

"Na Tour jsem takové vedro ještě nezažil," připustil po nedělní etapě domácí jezdec Romain Bardet. "Nebylo to dobré. Pro všechny to bylo spíš hodně nekomfortní a šlo hlavně o to, aby se k nám dostalo dostatečné množství nápojů a ledu," uvedl Bardet.

"V takovém horku trpí každý, tak to prostě je," podotkl Američan Quinn Simmons. "Tohle už bylo trošku moc," řekl zkušený Nor Alexander Kristoff.

"Člověk se prostě jen musí snažit udržet tělo dostatečně ochlazené. Nemyslím, že by kdokoliv rád šlapal pět hodin na kole ve čtyřiceti stupních. A také si nemyslím, že je to pro nás zrovna zdravé. Je to ale stejné pro všechny," prohlásil Slovinec Tadej Pogačar, jenž útočí na vítězný hattrick po triumfech z minulých dvou let.