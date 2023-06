Biker Cink byl na ME desátý, novými šampiony jsou Dascalu a Pieterseová

"Nepovedl se mi vůbec start, trošku jsem honil pedál - natřikrát - takže tam to začalo blbě. Potom jsem se propracoval do první skupiny, kde jsem byl ale pořád na ocasu a nějak jsem neměl síly prokousat se více dopředu na nějakou lepší pozici," uvedl Cink pro server mtbs.cz.

Příliš mu neseděla ani trať. "Spíš tedy podmínky, jak se to rozblátilo. Bylo to takové měkké, hodně na sílu, kolo v tom moc nejelo. Pro každého to bylo samozřejmě stejné, ale mě to dneska zkrátka nešlo, nejelo mi to. Plus bylo pár výběhů, jež mi také moc neseděly, bolela mě z toho záda," přiblížil.