Nervozitka byla, ale pak jsem si závod strašně užila, pochvalovala si šampionka Zemanová

"Když jsem byla mladší, tak to bývalo mnohem horší. Nervy pracovaly přesně do chvíle, než se rozsvítila zelená na semaforu. Jakmile jsme mohly vyjet, tak to ze mě spadlo. Psychicky jsem závod zvládla, pak už jsem jela s čistou hlavou a užívala jsem si to," řekla Zemanová novinářům.

Její náskok postupně narůstal. Bylo zřejmé, že porazit už se může v podstatě jen vlastní chybou. "Strašně jsem si to užila, protože mi vyšlo přesně to, co jsem chtěla - jet celý závod sama, jet si v klidu. Za mě tedy obrovská spokojenost s tím, že se to povedlo takhle krásně odjet bez nějakých chyb. Mohla jsem si závod vychutnat."

Vychutnávat si chce i možnost nosit mistrovský dres. "Chci si ho teď užít, ukázat ho i ve světě a přivézt domů nějaký pěkný výsledek z Ameriky z mistrovství světa. V dalších sezonách budu chtít ten titul obhájit a doufám, že se mi bude dařit nadále jako letos," uvedla Zemanová.

Zemanová: Mohla jsem si jet svůj závod

Soupeřky setřásla brzy. "Naposledy jsem je viděla při nájezdu do druhého kola. Pak už tam vznikla mezírka, která se celý závod zvětšovala a zvětšovala. Mohla jsem si jet svůj závod, soustředit se sama na sebe a neřešit, co se děje za mnou," konstatovala Zemanová.

Napomohly jí i povětrnostní podmínky. Bylo kolem nuly a trať nebyla technicky nijak náročná. "Ta teplota je obvyklá, jako na každém závodě tady. Jsme na to zvyklé, takže počasí bylo takové standardní cyklokrosové. Trať tady se mi docela líbí, protože na ni mám krásné vzpomínky. Už v roce 2017 jsem tady v kadetkách vyhrála titul. Doufala jsem, že se mi to podaří zopakovat. A také mi to vyšlo."

MS ve Fayetteville na konci ledna pojede v kategorii do 23 let. "Na Evropě jsem byla osmá, takže kdyby to bylo do pětky, bylo by to úplně parádní, ale budu spokojená i s desítkou. V okolí bydliště (v Mladé Boleslavi) mám něco podobného, co simuluje ten závod, hodně do tahu a hodně po louce s takovým prudkým výjezdem. Takže se na to teď zaměříme a doufám, že předvedu nějaký super výkon, se kterým budu maximálně spokojená," přála si.