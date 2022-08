Bývalý časovkářský šampion a vítěz Gira Dumoulin skončil s cyklistikou

"Rozhodl jsem se skončit s profesionální cyklistikou s okamžitou platností. Pořád jsem měl na seznamu jeden cíl a chtěl se rozloučit s plnou parádou na mistrovství světa v Austrálii. Chtěl jsem se tam ukázat tak jako na olympiádě v Tokiu. Ale zjistil jsem, že už to nejde. Nádrž je prázdná. Nohy jsou těžké a v tréninku to nejde tak, jak jsem doufal a jak by bylo potřeba, abych se na mistrovství světa cítil dobře," uvedl majitel kompletní sady medailí z časovky na světových šampionátech.