Červenobílý festival! Desítky tisíc fanoušků a Dán v úniku? Tohle přesahuje svět cyklistiky, žasl Nielsen

„Atmosféra kolem silnic byla prostě šílená. Ukázalo se, že cyklistika je důležitou součástí naší kultury," vykládal Magnus Cort, devětadvacetiletý závodník týmu Education First. Během sobotní etapy se dostal do úniku a vyhrál všechny tři vrchařské prémie čtvrté kategorie, takže po deseti letech znovu Dán oblékl puntíkatý dres. Tehdy jej vozil Michael Morkov.

A dočkali se parádní odměny. Hned od prvního kilometru šel do sólového úniku Magnus Cort. A diváci byli v extázi, když je domácí závodník míjel. „Atmosféra byla neuvěřitelná, fantastická," žasl Bradley Wiggins, bývalý vítěz Tour působící jako televizní komentátor.

„Překvapilo mě, že jsem se dostal sám do úniku. Prožil jsem úžasný den a užíval si davů u silnice," prohlásil Magnus Cort.

„Byl to pro mě velký den. Nezapomenutelný. Už jsem zažil podium na Tour de France. Ale jet v dresu lídra vrchařské soutěže v rodné zemi, to byl sen," rozplýval se Magnus Cort, když se Tour loučila s dánskou půdou a on návdavkem získal cenu pro největšího bojovníka dne.