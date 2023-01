Coquard se na Tour Down Under dočkal prvního vítězství mezi elitou

"Byla to dlouhá doba, čekal jsem na to deset let. Je to velká úleva," řekl Coquard v cíli 133 kilometrů dlouhé etapy. Brzkým nástupem ve finiši nedal soupeřům šanci a zvítězil před Italem Albertem Bettiolem a krajanem Hugem Pagem.