Cyklista Tiberi, jenž zastřelil z okna kočku, našel angažmá v týmu Bahrajn

Italský cyklista Antonio Tiberi, jenž loni zastřelil vzduchovou puškou kočku, našel nové angažmá v týmu Bahrajn-Victorious. Jednadvacetiletý jezdec dostal smlouvu do roku 2025 a dočkal se práce měsíc poté, co nuceně skončil v Treku-Segafredo. Podle prohlášení zástupců Bahrajnu by měl brzy znovu závodit.

Foto: Sirotti Stefano/CTK, Profimedia.cz Italský cyklista Antonio Tiberi.

Článek Juniorský mistr světa v časovce z roku 2019 zastřelil kočku, jež shodou okolností patřila ministrovi státu San Marino, kde jednadvacetiletý jezdec žije, při testování zbraně. Z okna zkoušel novou vzduchovku a poté, co trefoval dopravní značky, namířil pušku na hlavu kočky. Prý nepočítal s tím, že by mohl zvíře zasáhnout, ani že by jeho zbraň mohla být smrtící. Představitelé Treku mu od incidentu pozastavili činnost a poté smlouvu ukončili. "Těším se na novou kapitolu své kariéry," uvedl Tiberi v dnešním prohlášení. "S pomocí týmu chci ukázat, že jsem se poučil z chyb v minulosti," dodal. Ještě než přišel o angažmá, dostal u soudu pokutu 4000 eur (94 tisíc korun). Cyklistika Zastřelil kočku, teď kvůli tomu přijde o závody! Tým suspendoval cyklistického mistra světa

