Cyklistickou stáj Elkov Kasper opustí Adam Ťoupalík, vrátí se jeho bratr Jakub

Cyklistická stáj Elkov Kasper vstoupí do nové sezony ve výrazně obměněné sestavě. Elitní český tým opustí pětice jezdců včetně Adama Ťoupalíka, který má namířeno do nizozemského TDT-Unibet druhé nejvyšší kategorie UCI ProTeams, či další opory Jana Bárty, jenž ukončil kariéru. Vrátí se naopak Jakub Ťoupalík, jenž by měl po bratrovi Adamovi převzít roli jednoho z lídrů. O složení sestavy na rok 2024 informovala stáj na instagramu.

Foto: Michal Červený/mtbs.cz Český cyklista Adam Ťoupalík.

Článek V týmu Elkov končí také Dominik Neuman, Filip Řeha a Štěpán Telecký. Vedle Jakuba Ťoupalíka, který v královéhradeckém týmu působil už v letech 2021 a 2022, stáj doplní jako první zahraniční posila od roku 2018 Slovák Lukáš Kubiš a trojice juniorů Jakub Kuba, Daniel Rubeš a Lukáš Sedláček. Funkce sportovního ředitele se nově ujme Petr Kaltofen, který v minulosti za tým závodil. V posledních čtyřech letech vedl jezdce konkurenčního týmu ATT Investments. Z letošního družstva zůstalo šest jezdců včetně loňského mistra republiky na silnici Matěje Zahálky a Michaela Boroše, aktuálního domácího šampiona v cyklokrosu, který se letos zařadil mezi opory týmu i na silnici. Dál budou pokračovat i mladíci Daniel Mráz, Jan Lukeš, Tomáš Obdržálek a Tomáš Přidal. Cyklistika Domácí úspěchy na závěr Czech Tour. Zmatený Ťoupalík neslavil, Otruba celkově třetí i přes pád

