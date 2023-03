Cyklistický univerzál Pidcock vyhrál po úniku klasiku Strade Bianche

"Měl jsem celý týden dobrý pocit a dnes ráno jsem věděl, že to zvládnu. Je to pro mě neuvěřitelný den," řekl Eurosportu Pidcock, jenž se vydal do úniku zhruba 50 kilometrů před cílem. Po 184 km zvítězil s náskokem 20 sekund před Francouzem Valentinem Madouasem a Belgičanem Tiesjem Benootem.