Czech Tour plná hvězd! Přijede slavná stáj Jumbo-Visma, ve hře může být i šampion Tour de France

Jednotlivé stáje se ovšem snaží motivovat. „Nejen finančně, ale i tím, jak kvalitní závod směrem k přípravě na Vueltu nebo mistrovství světa to může být," pokračoval König. Vedle Jumbo-Visma se v Jeseníkách představí například i německá stáj BORA - hansgrohe.

Dalším lákadlem v Jeseníkách bude i tradiční Závod míru jezdců do 23 let, který se pojede od 8. do 11. června. „Každý rok vidíme, že k nám jezdí silní kluci, které záhy najdete ve World Tour. Jednotlivé reprezentace na Závod míru posílají nejlepší cyklisty. A všichni si pravidelně pochvalují, že Jeseníky ukazují sílu všech jezdců," pochvaloval si König, jenž je ředitelem i tohoto závodu, který v minulosti absolvovali třeba Tadej Pogačar, Filippo Zana nebo David Gaudu.