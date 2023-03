König se našel v nové roli. Ale některé dny to není sranda, usmívá se ředitel Czech Tour

Bude záležet na vývoji. Pokud se vydáme cestou televizních přenosů, tak ano. Ale potřebovali bychom podporu národních agentur jako CzechTourism, které by nám zařídily povolení třeba do centra Prahy. Aktuálně jsem ale chtěl vytvořit co nejtěžší závod.

Zvažovali. Jenže všechny tyhle přírodní rezervace jsou trochu úskalí pro získání povolení. Není to ideální. Děláme závody za veřejného provozu. Je to dost specifická sportovní událost. Pokrýváme 800 kilometrů otevřených silnic.

Jsou dny, kdy to fakt není sranda. (usměje se) Ale některé dny jsou opravdu kreativní. Můžu uplatit to, co jsem patnáct let vídal v jiné pozici. A samotný závod si moc užívám. Najednou jsem v tom kotli, v parádní atmosféře. Potkávám staré známé tváře. Ale trochu cítím i tlak. Víc než v roli závodníka. Protože tady pořádáme jeden velký závod za rok, ne šedesát. Je to něco úplně jiného. Zpětně si říkám, že jsem jako jezdec tolik nedocenil organizaci závodů.