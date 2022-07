Fuglsang navzdory zranění etapu mezi posledními s dvacetiminutovou ztrátou na peloton dokončil a chtěl v závodě pokračovat, na doporučení lékařů ale vzdal. "Už jsem v minulosti jednou se zlomeným žebrem jel. Ale v tomto případě už nebylo co získat, proto je rozumnější to zranění v klidu vyléčit," řekl stříbrný medailista z OH v Riu de Janeiro, jemuž patřilo 59. místo v průběžném pořadí.