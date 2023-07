Dráhařka Jaborníková získala na ME do 23 let stříbro v keirinu

Dráhová cyklistka Veronika Jaborníková skončila na závěr mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let v Portugalsku druhá v keirinu starší věkové kategorie. Postarala se tak o druhou medaili české výpravy: stříbro získalo také družstvo žen do 23 let v týmovém sprintu, jeho členkou byla i Jaborníková.

Reklama