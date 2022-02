Froome navrhuje odložit časovkářské speciály, kvůli bezpečnosti i férovosti

Froome posbíral v časovkách řadů úspěchů včetně dvou bronzových medailí na olympijských hrách. "Mám časovku rád. Je to umění, dovednost, něco opravdu jiného, do čeho profesionální cyklista musí dobře proniknout," řekl.

Jezdit časovky na silničních kolech by podle něj bylo i spravedlivější, protože by to smazalo rozdíly mezi jezdci z bohatých a chudších týmů. "Bylo by to více o schopnostech závodníků, a ne tolik o výzkumu, vývoji a aerodynamice," prohlásil Froome, který po letech strávených v elitním týmu Ineos (dříve Sky) závodí od loňska za menší stáj Israel Start-Up Nation.