Jakobsen vybojoval v druhé etapě Paříž-Nice už šesté vítězství v sezoně

"Byli jsme tam ve čtyřech a jsem rád, že jsem to týmu nepokazil. Jumbo-Visma mělo vpředu zase tři kluky. Nebylo to jednoduché," uvedl Jakobsen v cíli. "Yves (Lampaert) to dobře odtáhl, pak to převzali Štybar s Florianem (Sénéchalem). Florian možná čekal moc dlouho, takže soupeři mohli začít se spurtem jako první. Ale já byl za ním pořád schovaný a povedlo se mi vyvézt za Van Aertem a předjet ho zprava. Nakonec to bylo trochu do kopce, to mi vyhovuje," dodal vítěz etapy.