Kolumbijský cyklista Rubio si dal k narozeninám etapové vítězství v SAE

Rubio zaútočil 11 kilometrů před cílem a vytvořil si na peloton téměř minutový náskok. "Ke konci jsem si říkal, že mě možná dojedou, ale měl jsem pořád dost sil, abych zabral. Je to pro mě výjimečný den. V minulých letech jsem měl dost problémů a nemohl ukázat, co ve mně je, jak bych chtěl. Doufám, že to takhle půjde dál. Lepší dárek k narozeninám jsem si nemohl přát," uvedl Rubio.