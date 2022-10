Kreuziger po prvním roce v roli sportovního ředitele: Prožil jsem velkou školu

Co jste měl na španělské Grand Tour na starost?

První sportovní ředitel řešil taktiku, druhý zařizoval denní plán. Já měl na starost aplikaci, do které jsem zadával všechny detaily jednotlivých etap. Stoupání, nebezpečné silnice a podobné věci. A hlavní slovo jsem dostal při časovce týmů i jednotlivců.

Po patnácti letech v profipelotonu jste se ještě měl co učit?

Myslel jsem si, že o fungování stáje většinu věcí vím. Teprve teď jsem si uvědomil, kolik práce stojí za tím, aby měli závodníci co největší komfort a všechno běželo hladce. Prožil jsem velkou školu. Už lépe vím, jak nakládat s jezdci. Ti si kladou podmínky a já jim musím co nejvíce vyhovět.

Jako jezdec mi stačilo být koncentrovaný čtyři až šest hodin během etapy. Zatímco coby sportovní ředitel musím být plně soustředěný od rána do noci. Sčítá se spíš psychická než fyzická únava.

Jako profesionál jsem najezdil kolem třicet tisíc kilometrů ročně. Měl jsem cíl po konci kariéry odjezdit aspoň třetinu toho, ale to se mi bohužel zdaleka nepovedlo. Když se na přelomu roku dostanu přes tři tisíce, budu rád. Cyklistiku se snažím kompenzovat běháním.

S koncem kariéry jste si sliboval více času na obě dcery. Splnilo se vám to?

Můžu se jim věnovat výrazně víc, to mě těší. V listopadu holky mají podzimní prázdniny, takže určitě vyrazíme někam do tepla a spojíme to i s cyklistikou. V zimě už jezdit nechci.