Lovec Schleck si lebedil mezi posedy: Jako doma! Na trofej z L'Etape nemíří

„Tour totálně změnila můj život. Ale od mého vítězství se změnil i můj pohled na cyklistiku. Není to o závodění, ale o pohybu venku. To je moje filozofie, o které přesvědčuji lidi při svých přednáškách a cestách po světě," vyprávěl šestatřicetiletý Schleck, když dorazil první květnový týden do Prahy. „Jsem tu poprvé a trošku se stydím, že jsem si dříve nenašel čas. Je to krásné město," říkal Schleck.