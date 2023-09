Místo tréninku pařba ve Vegas? Švýcarský cyklista naštval kontroverzního šéfa

Schmid, vítěz etapy na italském Giru před dvěma lety, odchází po sezoně do australského týmu Jayco AlUla. A tak má Lefevere asi pocit, že do závěru svého angažmá v belgické stáji nedává maximum.

„Po srpnovém mistrovství světa v Glasgow zmizel z radaru. Když se ho náš trenér zeptal, proč nebyla jeho data nahraná do našeho tréninkového programu, odpověděl, že se mu rozbil cyklopočítač,“ líčil Lefevere pro belgický deník Nieuwsblad. „Později se ukázalo, že na šest dní vyrazil na výlet do Las Vegas,“ naštvalo šéfa 23letého cyklisty.

Rodák z Bülachu se však proti části tvrzení ohradil. „Je pravda, že jsem jel do Vegas, ale jen na tři dny. Neovlivnilo to mou přípravu a trénink. Uznávám, že to nebylo nejlepší rozhodnutí, ale po světovém šampionátu jsem byl hodně unavený. Sezona je dlouhá a potřeboval jsem si psychicky odpočinout před zbytkem roku,“ řekl Schmid pro server Global Cycling Network.