Mistrem světa v silničním závodě cyklistů na MS v Glasgow je Van der Poel

"Jel se furt doraz a já se necítil moc dobře. Po dvou kolech mě začalo bolet břicho, odpadl jsem a na tomhle okruhu bylo jasné, že je to konec. Nebyl to pro mě dnes úplně nejlepší den, ale to se nedá nic dělat. Možná jsem to na začátku přehnal s gelama... Úplně mi to nesedlo. Jsou to zkušenosti do dalších let, ale jsem určitě zklamaný," řekl jednadvacetiletý Vacek v rozhovoru pro Českou televizi.