Na mistrovství Evropy ve Francii se představí 22 českých cyklokrosařů

„Formu Kristýna má a věřím, že se o medaili popere. Ale určitě to nebude jednoduché. Některé její největší soupeřky v kategorii do 23 let zůstaly a přešly tam i hodně dobré juniorky, hlavně Francouzky,“ uvedl reprezentační trenér Petr Klouček s vírou, že Zemanová by mohla na cenný kov dosáhnout.