Pidcock plánuje příští rok Tour a pak hned olympijskou obhajobu na horském kole

„Příští rok chci obhajovat vítězství na olympiádě, ale musím to také vybalancovat s týmem. Potřebují mě a chtějí mě na Tour, takže tam budu muset být v nejlepší formě. A za osm dní se pojede na olympiádě,“ řekl čtyřiadvacetiletý člen elitní britské stáje Ineos Grenadiers.

„Snad nebudu po Tour moc odrovnaný, abych byl za těch osm dní schopen jet. Bude to na hraně, bude to těžké, ale chci to zkusit,“ uvedl Pidcock.

Letos skončil na Tour celkově třináctý, o tři místa lépe než v loňském roce. Na rozdíl od své premiéry však tentokrát nevyhrál žádnou etapu. Loni ovládl slavný dojezd do Alpe d'Huez ve 12. etapě.

„Na Tour jsem měl těch cílů moc. Celkové pořadí i vítězství v etapě, takže to dopadlo tak, že nemám nic. Hodně jsem se poučil, ale žádná velká radost to nebyla, protože jsem měl pocit, že jsem moc neukázal, co ve mně je,“ řekl Pidckock, jehož týmový kolega Španěl Carlos Rodríguez skončil celkově pátý.