Podle šéfa Astany by Cavendish mohl na Tour startovat i za rok

Na letošní Tour de France britský cyklista Mark Cavendish rekordní sbírku 34 etapových triumfů kvůli zranění už nerozšíří, zkusit by to však mohl za rok. V rozhovoru pro deník L'Équipe to řekl šéf stáje Astana Alexandr Vinokurov.

Sestřih osmé etapy Tour de France včetně zranění hvězdného CavendisheVideo : sntv