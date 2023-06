Porážel největší hvězdy světa, teď závodil s amatéry. Vypadá jako v nejlepší formě, ocenil Čech

Bývalí profesionálové si to na trati rozdají s hobíky. A to všechno tak, aby to navozovalo atmosféru slavné „Staré dámy" Tour de France. I proto je o cyklistický závod L'Etape obrovský zájem. Tři vypsané trasy lákají tisíce závodníků, další nadšeně fandí kolem trati. Tentokrát se na startu kromě jiných objevil i legendární Ján Svorada, který během aktivní kariéry posbíral pěkných pár etapových vavřínů na nejslavnějších závodech světa. I teď v 54 letech zatápěl soupeřům. „Vzal to hodně sportovně, pořád to v něm je," míní Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský vítěz.

Legendární cyklista Ján Svorada se ukázal na třetím ročníku L'Etape.Video : Sport.cz

Článek Pro fanoušky cyklistiky na amatérské úrovni je akce L'Etape svátkem. Nejen že si mohou udělat se sportovními hvězdami společnou fotku a prohodit pár slov, ale v praxi mohou vidět, jak cyklistika vypadá v podání profíků. „Je hezké, že se celou dobu nejde na krev a ve skupině vám třeba někdo řekne, jak vám fandil. Závodníci z toho mají radost," pochvaluje si Ježek dění na třetím ročníku L'Etape. Třeba rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková dokázala tentokrát vypnout ze závodního módu a užívala si akci pěkně po boku hobíků. „Potkat mohli i Jančího Svoradu, který byl jedním z nejlepších sprinterů své generace na Tour a Giru . Byl obrovskou hvězdou, co vyhrávala po celém světě a teď tu mají cyklisté šanci se s ním projet," vykládá nadšeně Ježek. Hostem studia L´ETAPE byl Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský vítězVideo : Sport.cz I když, kdo chtěl držet se Svoradou krok, musel pořádně šlápnout do pedálů. „Vzal to hodně sportovně, protože to v něm pořád je. Když ho vidíte vypadá stejně jako v nejlepší formě," smeká Ježek, jenž se sám postavil na start závodu. „Jančí se pohyboval na hranici desítky a skončil v TOP 10 na té střední trase. Chtěl si to užít v závodním rytmu, i to je pro hobíky obrovská zkušenost," konstatuje Ježek ve studiu Sport.cz. Cyklistika STUDIO TOUR: Stará dáma? Víc než olympiáda, říká profesionál. Výkony v Praze se blíží hvězdám

