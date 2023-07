Rakušan Gall si vyjel triumf v královské etapě Tour! Vingegaard si drtivě pojistil žlutý trikot

⏪The last KM of the Queen Stage, which had us on the edge of our seat all day long, and at the end, a brand new TDF Stage winner

⏪Le dernier KM de l'étape reine, qui nous a tenu en haleine toute la journée, et à la fin, un tout nouveau vainqueur d'étape du TDF.#TDF2023 pic.twitter.com/MfGyQDOIwm