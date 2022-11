Rok plný potíží bikera Cinka přebilo narození dcery: Chci pro ni zajíždět skvělé výsledky

To teda, protože v červenci před odletem do Andorry jsem navíc dostal virózu. Všechno mi to ale pak vynahradila radost v osobním životě. Hned po příletu jsme totiž s manželkou jeli do porodnice, dcera se narodila tři týdny před plánovaným termínem. Měl jsem velké štěstí, protože hned další týden jsem odlétal do Ameriky a tým nechtěl, abych závody vynechal. Asi nás malá vyslyšela a přišla na svět dřív (usmívá se). Bylo to sice hodně hektické období, ale aspoň jsem nemyslel na svoje komplikace a užíval si tyhle krásné momenty.