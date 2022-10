Málem jsem se na sezonu vykašlal, prozrazuje cyklista Vacek. Trable překonal a vyjel si stříbro z MS

Bydlím na Šumavě, takže jsem zvyklý. Nevadilo mi to. Ale je fakt, že takové počasí jsem v Austrálii nečekal. Ani jsem si původně nechtěl brát zimní oblečení. Letěl jsem tam poprvé v životě. Cesta trvala 34 hodin, to byl pěkný záhul. Času na aklimatizaci jsem moc neměl.

Itálie byla škola. Musel jsem se osamostatnit, vařit si a prát. Ale bral jsem to jako samozřejmost, rozhodně mě to posunulo. Mamka mi nemůže utírat zadek do pětadvaceti let.