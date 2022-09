Sprinterskou etapu na Vueltě vyhrál Pedersen, v červeném zůstal Evenepoel

Victory for the 𝒎𝒂𝒏 𝒊𝒏 𝒈𝒓𝒆𝒆𝒏 💚 @Mads__Pedersen!

📽 Rewatch the last km of a tremendous sprint finish in Montilla thanks to @CarrefourES.

#CarrefourConLaVuelta #LaVuelta22 pic.twitter.com/A6ddHthcMl