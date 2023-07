STUDIO TOUR: Jde se do finiše! Fascinující, žasnou experti. Prozradili, kdy se na Tour pije víno

Strhující a jedinečná. Slavná Tour de France uchvátila nejen celou Francii, ale celý cyklistický svět. Fanoušci obléhají silnici, další hltají dlouhé hodiny u televize záběry „Byl jsem na Tour poprvé a musím říct, že má závod magickou atmosféru, kdy fanatičtí fanoušci pomalu jezdcům skáčou pod kola, jak chtějí být blízko," líčí mladý novinář.

Oproti minulým rokům se slavný změnil a proměně pomohl covid. V době, kdy virus koronaviru ovlivňoval dění po celém světě, nikdo netušil, zda závod bude pokračovat další den, proto si nikdo nedovolil cokoliv vypustit. „Vždycky se závodilo, jako by to byl poslední den. A týmy najednou zjistily, že se dá na Tour naplno závodit každý den a už u toho zůstaly," tvrdí s úsměvem Vakoč. „Pro fanoušky je to úžasná podívaná."

Krásné bitvy Pogačara s Vingegaardem. Příspěvek z pořadu Studio TOUR s Petrem VakočemVideo : Sport.cz

Jejími hlavními hrdiny jsou podle očekávání největší favorité Vingegaard a Pogačar. Podle expertů jedou oba na hraně možností a kdo nakonec vyhraje, to je otázka za milion. „Napoví úterní časovka, kdy pojede každý za svý," naráží Vakoč na to, že se obě hvězdy budou muset obejít bez pomoci domestiků. „Ale i ve středu je na programu extrémní etapa, kde jsou dvacetiprocentní rampy. I tam jde udělat rozdíl," dodává.

STUDIO TOUR s Petrem VakočemVideo : Sport.cz

Stojí si ale za svým, že časovka bude klíčem k celkovému vítězství. „Bude to psychologická bitva. Navíc byl volný den, takže to jezdcům nemusí sednout. Myslím, že Pogačar i Vingegaard budou mít stejně v pondělí těžký trénink, aby tělo nepřepnulo do odpočinkového módu. Za mě to všechno ale hraje do karet Pogačarovi," vykládá dvojnásobný účastník Tour. „Triumfem Vingegaarda už si nejsem jistý tak jako před startem, ale taky si nemyslím, že si Pogačar v časovce vytvoří rozhodující náskok," doplňuje redaktor.

Ve Studiu TOUR přišla řeč i na to, jak bude vypadat poslední etapa. Ta bývá pravidelně spíš společenskou záležitostí, kdy si nejlepší jezdci ťuknou šampaňským a dorazí do Paříže v poklidném tempu. Soupeří se jen mezi sprintery o etapový triumf. „Kdyby se závodilo, bylo by to nevídané, protože by došlo k porušení nepsaných pravidel. Ale pokud bude rozdíl mezi nejlepšími pár vteřin..." těší se na nedělní finiš slavného závodu Vakoč.

Zákulisí startu etapy Tour de FranceVideo : Matěj Vybíral, Sport.cz

V pořadu Sport.cz experti rovněž rozebírali, jak se jezdci během Tour stravují, na co musejí během tří týdnů zapomenout, a jak vypadá pitný režim. Petr Vakoč zároveň prozradil, co se z pohledu jídla a pití děje po dojezdu do Paříže. „Není to sice francouzské jídlo, ale závodníci si rádi dají pizzu," usmívá se Vakoč. Ten také odtajnil, jak je to během Tour de France s alkoholem.