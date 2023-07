STUDIO TOUR: Sportovní tragédie velké hvězdy. Návratu dávám třicet procent, říká Vakoč

„Měl na to, dostat se před Merckxe a doufal jsem, že se mu to podaří," poznamenal zklamaně Vakoč, který s Cavendishem působil v týmu Quick-Step a má pro hvězdu jen slova chvály. „Je to skvělý parťák, týden jsem dokonce u něj doma trénoval. Je to výborný závodník i člověk," doplnil dvojnásobný účastník Tour.