Mistrovství světa v Táboře? Na 99 procent poslední závod kariéry, prozradil Štybar

Plánoval se definitivně rozhodnout do konce listopadu. „V hlavně už jsem si nastavil, že skončím, ale nechal jsem si tam ještě to jedno procentu k dobru,“ podotkl Štybar. Už dříve prozradil, že jedné s českým kontinentálním týmem ATT Investments. „Stále jednáme, ale verdikt ještě nepadl. Mám šanci ještě na jiný projekt,“ nastínil.

V průběhu silničářské sezony se snažil vybojovat si nový kontrakt v australském týmu Jayco AlUla, jenže to se mu i vinou vleklých zranění a operaci endofibrózy kyčelní tepny nepovedlo. „Celou kariéru jsem se bál, že za mě rozhodnutí o konci kariéry udělá někdo jiný. Proto jsem odešel z QuickStepu, protože jeho šéf Patrick Lefevere už takhle ukončil kariéru mnoha závodníkům. Ale nakonec to za mě udělal Brent Copeland (generální manažer Jayca),“ posteskl si Štybar.

„Ale nic ne zlém, chápu to. Když vidím, jaké všechny zdravotní problémy jsem měl, tak možná je nejlepší rozhodnutí skončit radši o rok dřív než o rok později. Tělo je fakt domlácené,“ přiznal rodák z Plané. „Je to logický proces, že už tělo není jako dřív. Zdraví si vybralo daň. Stálo mě spoustu sil dostat se zpátky do závodní formy. Fyzických, ale především psychických,“ vykládal.