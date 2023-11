UCI hrozí cyklokrosařům zákazem startu na MS za vynechávání závodů SP

Lappartientovu reakci vyvolal nedělní závod SP v Dendermonde, který vynechal například mistr světa v kategorii do 23 let a vítěz úvodního dílu seriálu ve Waterloo Thibau Nys z Belgie. Na startu ženského závodu zase chyběly některé hvězdné Nizozemky v čele s mistryní světa a Evropy Fem van Empelovou.

„Nechci ukazovat jen na něj, protože Thibau Nys je jezdec, kterého cyklokros potřebuje. A také není jediný, kdo Světový pohár vynechává. Ale pokud to nebude fungovat, něco se musí změnit,“ uvedl šéf světové cyklistiky.

„Pokud dá jezdec přednost domácímu závodu před Světovým pohárem, tak prostě nebude moci jet příští Světový pohár a tím pádem ani mistrovství světa. Světový pohár není soutěž, kde si můžete vybírat, co chcete. Každý musí přispět svým dílem,“ dodal Lappartient.

Na jeho slova reagoval Nysův otec a manažer jeho týmu Sven Nys, podle nějž by jezdci měli mít právo vybírat si závody, v nichž budou startovat.

„Zvlášť když se jedná o ty mladé. A nejde jen o mého syna, je spousta dalších cyklokrosařů, kteří se rozhodují podle svého a občas Světový pohár vynechávají. Myslím, že by to mělo být povolené, ale především o tom musíme vést diskuzi, bavit se o tom, abychom náš sport zlepšili. Letošní sezony se to už stejně týkat nebude,“ uvedl dvojnásobný světový šampion a sedminásobný vítěz hodnocení Světového poháru.