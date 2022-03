Sympatické gesto! Bývalý šampion v cyklistice Martin vydraží olympijskou medaili pro oběti války

"Když budu jednou moct vnoučatům vyprávět, že ta medaile takhle pomohla, bude to pro mě cennější, než kdybych jim ukazoval originál," řekl Bildu Martin. Vyvolávací cena medaile je 5000 eur, dražba potrvá do 9. dubna.

"Tohle je nejhorší období, co jsem kdy zažil. Díval jsem se, co nejvíc bych mohl dát, abych pomohl zmírnit to utrpení. Bylo by to víc než sportovní úspěch," uvedl Martin.