Tele, řekl Lampaert o nepozorném divákovi. Nakonec se omluvil

"Asi jsem o něm takhle neměl mluvit. Ale stál v trati. Mělo by to být poučení pro každého, že musí udělat krok dozadu, když vidí přijíždět závodníky. Fanoušky mám pořád rád, dnes byli úžasní," uvedl Lampaert.

Na zemi skončil sedm kilometrů před cílem, když se Slovincem Matejem Mohoričem stíhali vedoucího Nizozemce Dylana van Baarleho, který dotáhl svůj únik až k vítězství. Lampaert nakonec přijel do cíle na desátém místě s tříminutovým odstupem.

Lampaert přiznal, že doufal v zisk třetího místo za Van Baarlemem a Mohoričem, protože na lepší výsledek už se necítil. "Měl jsem toho dost. Říkal jsem to i Mohoričovi. Se stupni vítězů bych byl nadmíru spokojený," uvedl. Pódium nakonec uteklo i Mohoričovi, kterého dojeli další závodníci a letošní vítěz jiného monumentu Milán-San Remo skončil pátý.

Útěchou pro Lampaerta nebylo ani to, že se mu nic nestalo. "Kdybych tu byl bez jedné nohy, bylo by to jedno. Přijel jsem pro umístění na pódiu a nemám nic. Klasikářská sezona Quick-Stepu zatím moc nevychází. Pro mě teď skončila," prohlásil.