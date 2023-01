Třetí etapu Tour Down Under vyhrál Bilbao, novým lídrem je Vine

Třetí etapu cyklistického závodu Tour Down Under vyhrál Španěl Pello Bilbao, který byl po závěrečném sjezdu nejrychlejší ve spurtu tří uprchlíků. Za ním skončili po 117 kilometrech Brit Simon Yates a domácí Australan Jay Vine, který se posunul do čela průběžného pořadí. Před Bilbaem vede o 15 sekund.

Foto: imago sportfotodienst/Sirotti Stefano, ČTK Pello Bilbao slaví triumf v 3. etapě závodu Tour Down Under.Foto : imago sportfotodienst/Sirotti Stefano, ČTK

Článek "Vyhrát etapu bylo naším cílem. Bylo tam krátké stoupání a pak rychlý sjezd. Měl jsem trochu problémy se na Yatese a Vinea dotáhnout. Po včerejšku jsem byl trochu zklamaný a dneska jsem se hodně snažil, aby to vyšlo," uvedl Bilbao. Člen stáje Bahrajn Victorious si připsal 15. vítězství v profesionální kariéře a páté ve World Tour. Nejbližší pronásledovatelé ztratili na vedoucí trio téměř půl minuty. "Věděl jsem, že Bilbao je v konci rychlý, ale nepovedlo se mi dostat kolem něj. Jay vypadal v kopci hodně dobře. Uvidíme, s čím přijde v neděli," řekl Yates s odkazem na kopcovitou závěrečnou etapu. Tour Down Under (WorldTour) - 3. etapa (116,8 km) 1. Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) 2:48:10 2. S. Yates (Brit./Jayco-AlUla) '' 3. Vine (Austr./SAE Team Emirates) '' 4. Matthews (Austr./Jayco-AlUla) -28 5. Byström (Nor./Intermarché-Circus-Wanty) '' Průběžné pořadí: 1. Vine 10:32:50 2. Bilbao -15 3. S. Yates -16 4. Sheffield (USA/Ineos Grenadiers) -45 5. Schmid (Švýc./Soudal-Quick Step) -46 Cyklistika Vacek při závodní premiéře v elitním týmu touží po etapovém vavřínu

