Ukradené vítězství! Svědomí mám čisté, říká po skandální diskvalifikaci český dobrodruh

Minulý čtvrtek se rodák z Nové Paky konečně dostal na Gibraltar na dohled od afrického pobřeží a mohl rozeslat zprávu „Je to tam!". Vzápětí začal organizovat přesun domů a v neděli už jej vítala početná skupina fanoušků na pražském letišti. Vzápětí ale přišel šok: ve výsledkové listině závodu Polman přestal figurovat a byl přesunut do kategorie Neklasifikovaní jezdci.

„Já jsem od začátku závodu cítil, že nejsem dobrý kandidát na vítězství," krčí Polman posmutněle rameny po životním výkonu. Co se přihodilo?

Český jezdec svá dobrodružství zpracovává do knižní podoby a prodej knih je nedílnou součástí jeho příjmů. A po zdařilé spolupráci během Race Across America v roce 2019 se i na letošní závod domluvil na spolupráci s fotografem Tadeášem Kopčou, aby měl k dispozici obrazovou dokumentaci. „Tadeáš se vydal s rodinou obytňákem napříč Evropou s tím, že mě párkrát potkají a pořídí fotky. Byl i na startu, kde o tom mluvil přímo s pořadatelem závodu Andym Buchsem. Nejevilo se to jako problém," vypráví Polman.