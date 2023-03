Úvodní etapu závodu Paříž-Nice vyhrál ve spurtu belgický cyklista Merlier

Osmietapový "Závod za sluncem" se pojede do příští neděle.

Český cyklista Jakub Otruba vstoupil do sezony vítězstvím ve dvouetapovém závodu na ostrově Rhodos. V sobotu dojel nový člen týmu ATT Investments druhý za Dánem Rasmusem Wallinem a dnes skončil třetí ve stejném čase jako vítězný Dán Cedric Christophersen. Toho v konečném pořadí závodu s názvem Visit South Aegean Islands odsunul na druhé místo o tři sekundy.

"Vítězství si velmi cením. Je to moje první výhra v celkovém pořadí etapového závodu a navíc s novým týmem. Lepší vstup do sezony jsme ani mít nemohli. Doufám, že na to v dalších závodech navážeme, máme silný tým, který výborně spolupracuje," uvedl Otruba v tiskové zprávě. Jeho týmový kolega Daniel Turek obsadil v závodu druhé kategorie kalendáře UCI osmé místo.