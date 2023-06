Úvodní horskou etapu na závodě Kolem Švýcarska vyhrál Skjelmose

Třetí dojel do Villars-sur-Ollon s odstupem 12 sekund Španěl Juan Ayuso. Další skupinku se ztrátou 21 sekund dovezl do cíle Belgičan Remco Evenepoel, jenž se ve Švýcarsku vrátil do pelotonu měsíc po odstoupení z Gira d'Italia kvůli koronaviru.