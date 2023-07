Už jsem myslel, že pojedu domů, líčí Pogačar po desáté výhře na Tour. Jdu si pro tebe, Marku!

To se ale nestalo. „Naštěstí jsem měl tentokrát lepší nohy a zvládl jsem se vyvézt celkem pohodlně," pokračoval Pogačar. Přitom na všechno byl skoro sám. Naopak Vingegaard se mohl opřít o skvělou práci parťáků Keldermana, Kusse a v neposlední řadě Van Aerta. „Sehráli jsme to skvěle, přesně podle plánu," pochvaloval si v rozhovoru pro Eurosport hlavní domestik Sepp Kuss.

„Ale ukázalo se, že Pogačar je bojovník. Neskutečné, co předvedl," smekl před lídrem stáje SAE Team Emirates. Ten se celou 6. etapu držel jako stín zadního kola svého rivala. A zaútočil necelé tři kilometry před cílem. „Když jsem cítil, že nastal správný moment, tak jsem to zkusil. A vyšlo to," radoval se. „Cítím se mnohem lépe než ve středu, je to úleva," líčil.