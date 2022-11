V sedmnácti letech další medaile! Miculyčová veze bronz z MS v BMX freestyle

Miculyčové se stejně jako na ME v Mnichově povedla víc už první jízda, za kterou si připsala 83,20 bodu. „Jako jediná ukázala triky cannon ball nebo superman, které se v ženské kategorii téměř nevidí, nakonec nechyběl ani backflip. Povedla se jí hned první jízda. I přes jedno chybné odšlápnutí přinesla skvělé třetí místo," chválil v tiskové zprávě Českého svazu cyklistiky reprezentační trenér Erik Figar.

Sama závodnice byla z výsledku šokována. „Cítím se neuvěřitelně a nepopsatelně, vůbec jsem to nečekala. Myslela jsem si, že budu tak desátá, na bednu jsem určitě nemyslela," přiznala cyklistka z Kostelce nad Orlicí.

Příprava na šampionát přitom ideální nebyla. „Iveta tu zpočátku v tréninku bojovala s rozložením parku, který se výrazně lišil od toho, co máme k dispozici v Česku. Nicméně jízdu naplánovala tak, aby do ní mohla zakomponovat své nejlepší triky a zároveň využít co největší množství překážek," vysvětloval Figar.