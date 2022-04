Van der Poel po taktickém spurtu vyhrál podruhé monument Kolem Flander

"Byl jsem naštvaný, protože jsem nemohl rozjet svůj spurt. Byl jsem zavřený, ale to je cyklistika. Někdy vás zavřou, někdy máte volnou silnici," uvedl později Pogačar. "Opravdu jsem se na nikoho nezlobil. Jedině sám na sebe, protože jsem nemohl spurtovat posledních sto metrů do cíle. Ale jinak to byla skvělá zkušenost, myslím, že budu mít tenhle závod rád," dodal lídr týmu SAE Emirates po prvním startu ve Flandrech.