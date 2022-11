Van der Poel se vrátil vítězně do cyklokrosového SP, Boroš byl v Hulstu 15.

"Už je to dlouho, co jsem naposledy vyhrál cyklokrosový závod. Minulá sezona nebyla dobrá, ani to nemůžu nazvat sezonou," řekl Van der Poel v televizním rozhovoru. "Cítil jsem se dnes dobře, mám za sebou dobrou přípravu a jsem moc spokojený s formou. Technicky jsem udělal soustu chyb, ale myslím, že to je normální," pokračoval vítěz.