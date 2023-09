V Česku se hraním virtuálního hokeje uživit nedá, říká český mistr Menšík

Menšík v domácí soutěži hájí barvy Dynama Pardubice. Zahrál si ale i na mistrovství světa, na němž vybojoval bronz. „Ve čtvrtfinále jsme překvapili Kanadu, což nikdo nečekal,“ vzpomíná Menšík na turnaj World Hockey Challenge a pár let starou zkušenost.

Že by ale Dzouvi po vzoru šťastnějších kolegů z esportové branže nemusel chodit do práce a plně se soustředil jen na zdokonalování svého virtuálně-hokejového umění? Tak tomu k jeho smůle není. „Na NHL vydělávám jen formou přivýdělku za odměny v turnajích. Jinak dostávám podporu třeba v herních židlích nebo v pointech do hry,“ prozrazuje Dzouvi.