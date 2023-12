Velká přestupová škatulata. České sestavy nazbrojily na novou sezonu

Sinners po neúspěšné sezóně, v níž nedokázali vyhrát jediný domácí event a dveře do Ligy mistrů Counter Strike 2 jim zůstaly zavřené, sáhli po rázné změně. Kvůli nekonzistentním výkonům se organizace rozloučila se Simonem „KWERTZZ“ Horákem. Následoval ho pěti násobný vítěz MČR a legenda scény Jindřich „Zedko“ Chyba, který se přesouvá po necelých třech letech do týmu Sampi patřící Jakubu Janktovi. Jeho organizace před pár týdny brala domácí titul, ztratila pak ovšem oporu Matúše Matyse Šimka, který odešel do slavného britského týmu fnatic. A kromě Zedka nikdo nepřišel.

V Sinners nahrazují duo odcházejících zvučná jména domácí scény. Po dvou evropských angažmá a krátké štaci v Dynamu Eclot se vrací hvězdný Adam „Neofrag“ Zouhar. „Vítej doma, NEO! Je jedno, jestli Adama milujete nebo nenávidíte, jedno mu upřít nemůžete. Je to geniální hráč a obrovský talent, jehož maximální potenciál byl z mnoha důvodů v posledních dvou letech nevyužit. Ale co bylo, to bylo. Adam je zpět v Sinners a je ready ukázat, co v něm doopravdy je!“ prohlásil manažer Sinner Tomáš Pechman podle playzone.cz.

Z akademie německého týmu Sprout přichází Filip „Ajtt“ Dolenský, který už měl několikrát do Sinners velmi blízko.„Po všech těch letech se to konečně povedlo. Jsme rádi, že pětku doplňuje zrovna AJTT, protože je to výborný hráč, který doslova roky čekal na pořádnou šanci. A teď ji dostal a my už se nemůžeme dočkat, až ho uvidíme v našich barvách,“ neskrývá radost manažer týmu na stránkách liberecké organizace.

Ta se bude chtít s novými posilami vrátit na trůn domácí jedničky a dostat se na vysněný Major.

Pardubické Dynamo Eclot, které po třech vyhraných turnajích na domácí scéně sahalo po historickém Grand slamu a bonusu 2 milióny korun, ve finále MČR ale podlehlo Sampi. Proto tým opustili po sezóně izraelská star Guy „anarkez“ Trachtman a již zmiňovaný Neofrag. Dynamo se rozhodlo z lavičky vzít zpět Martina „Dytora“ Handla a z organizace Entropiq Martina Kabrhela přichází elitní sniper David „Forsy“ Bilý.

Následně se ale organizace rozloučila se stálicemi sestavy, a to kapitánem Filipem „K1-Fida“ Dvořákem a Vojtěchem „Valencio“ Mydlářem. Na sociálních sítí prosakovaly informace, že by sestava měla být doplněna zahraničními hráči Švédem Rasmusem „kreaz“ Johanssonem a Raulem „blytz“ Gligorou.